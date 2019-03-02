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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tarihi Kapalı Çarşıyı gezdi

Bursa’da Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni gezen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tarihi Kapalı Çarşıyı gezdi

Bursa’da Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni gezen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Avusturalya vatandaşı bir Türk ile İngilizce konuşan Bakan Çavuşoğlu, kendisini Avusturalya’ya davet eden kadına "inşallah" diyerek cevap verdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel seçimler öncesi Bursa’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Dış Politika Vizyonunun İhracat Hedeflerine Etkisi" konulu toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu daha sonra tarihi kapalı çarşıyı gezdi. Ulucami’nin batı kapısındaki iş yerlerinden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar yürüyen Çavuşoğlu çarşıdaki vatandaşlarla da ayak üstü sohbet edip seçim değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar, kendisine yürüyerek eşlik etti. Çavuşoğlu yürüdüğü sırada yanına gelen Avusturalya vatandaşı bir bayanla da bir süre İngilizce konuştu. Kendisine Avusturalya’da da çok fazla Türk’ün yaşadığını belirtip yaşadığı şehir Melbourne’e davet eden kadına Çavşoğlu "inşallah" diyerek cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, yolda gördüğü çocuklarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:53
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