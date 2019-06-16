Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığ

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