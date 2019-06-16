Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığ
16 Haziran 2019 Pazar 17:38
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