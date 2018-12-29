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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz"

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz"

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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