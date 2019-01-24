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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır."

24 Ocak 2019 Perşembe 10:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:48
  1. ABD
  2. Venezuela

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