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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye’nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye’nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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