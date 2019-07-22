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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.

İki bakanın Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
  1. Dışişleri Bakanı
  2. İdlib
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Sergey Lavrov
  5. Suriye

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