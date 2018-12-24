Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Ters yönden ölümüne gazladılar!
Eski devlet başkanına hapis cezası!
Çavuşoğlu'ndan çok sert Netanyahu açıklaması!
İran'da hükümete üstü kapalı tehdit!
G.antep'te 1.1 milyonluk satış
Uzman isimden çarpıcı deprem açıklaması!
Menemen provokasyonunun 88. yılı
Kadim dostlar bir arada
HDP'ye hazineden 92 milyon TL seçim yardımı!
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi!
Kuzey Irak'a hava harekatı! Öldürüldüler
Albayrak'tan sevindiren haber: 1 Ocak'ta başlıyor
Başkentte 11 öğretmen gözaltına alındı
Personel servisi devrildi: 10 yaralı
Sürücülere müjde! Yeni indirim geliyor
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 12 öldürüldü
"Konu Türkiye ise tek ses oluruz"
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Almanya'dan şok karar! O uçuşlar yasaklanıyor...
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir
İstanbullular dikkat! Metro seferleri durdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Netanyahu'nun açıklamaları) Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı"
24 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Dünya
Hamas Sözcüsü Akit’e konuştu: Kudüs İslâm’ın kutsal toprağıdır
Ekonomi
Üsküdarlılar Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde buluştu
Yerel
Hem yerli hem milli! Akıllı çözümlerin üretildiği belediye
Yerel
Sevgi gören çocuklar daha mutlu
Yerel
Aileleriyle hayallerini resmettiler
Bugünkü Yazılar
Abdullah Şanlıdağ
Amerika, Suriye’den çıkıyor mu?
Abdurrahman Dilipak
Neme lazım!
Ali Karahasanoğlu
Uğur Dündar yine kendini sıyıracak mı?
Atilla Özdür
Asgaride son tango…
Av. Yaşar Baş
Hayvana işkenceye hapis olmalı
C. Yakup Şimşek
Gürer Gülsevin'in Dili mi Sürçtü
Hacı Yakışıklı
Özhaseki’nin Ankara’da seçim kazanma potansiyeli
Hasan Aksay
AİHM ve adaletin adalete körlüğü ve çare
Hüseyin Öztürk
Mehmet Akif’e Dair Üç Kitap
İbrahim Karataş
ABD çekilirken yalanlarını da götürsün
Vehbi Kara
ABD Bükemediği Eli Öptü
Yavuz Bahadıroğlu
Kimler gibi olmak isterim?
Son Eklenen Haberler
Adana'da iki kardeşin öldüğü yangına..
Hamas Sözcüsü Akit’e konuştu: Kudüs..
Ters yönden ölümüne gazladılar!
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Altını ıslatan çocuk için 6 günlük..
Eski devlet başkanına hapis cezası!
"Çocuklarımızı ve kadınlarımızı..
Özbekistan'da 2019'da 7,8 milyar..
Alacak sigortası ticareti büyütecek
Üsküdarlılar Nakkaştepe Millet..
Mansur Yavaş HDP'yi ziyaret edecek mi?
Ordu'da çöpte erkek cesedi bulunması
Tahincioğlu All-Star 2019'un oylaması..
İYİ Parti belediye başkan adayları..
Hem yerli hem milli! Akıllı çözümlerin..
Sevgi gören çocuklar daha mutlu
"İsrail savunmasız bir çocuğu daha..
Akıllı erkek karısını mutlu eder!
Aileleriyle hayallerini resmettiler
Millet kıraathaneleri her yaş grubuna..
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
"Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
Günün Karikatürü
ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
YORUM YAZ