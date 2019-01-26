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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile görüştü

Barzani, telefon görüşmesinde, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla iligili soruşturma başlattıklarını belirtti

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IKBY Başbakanı Barzani, görüşmede, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:28
  1. Irak
  2. Neçirvan Barzani
  3. türkiye

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