Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu milli maçta

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan Türkiye-Özbekistan milli maçını izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2-0 tamamlanan maçın ardından soyunma odasına inerek, her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini kutladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın Alanya'da Özbekistan'ı 2-0 mağlup ettiği maçı izledi.

Maçın ardından takımların soyunma odasına inen Çavuşoğlu, Özbekistan soyunma odasında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilk maç. Burası sizin ikinci vatanınız. Özbekistan da bizim ata mekanımız. İnşallah ata yurdumuzda da dostluk maçı yaparız. Size başarılar diliyoruz. Çok güzel bir takım. Bundan sonra da başarılar elde edersiniz. Özbekistan'daki kardeşlerimizi, bacılarımızı çok seviyoruz. Her zaman beraberiz." diye konuştu.

Daha sonra A Millilerin soyunma odasına giden Çavuşoğlu, futbolcularla tek tek selamlaştı.

Özbekistan karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik eden Çavuşoğlu, Şenol Güneş'in doğum gününü de kutladı. Güneş'e "Antalya'mıza, Alanya'mıza hoş geldiniz" diyen Çavuşoğlu, "Fransa ve İzlanda maçında başarılar diliyoruz. Size güveniyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, maçta bir penaltı atışını değerlendiremeyen İrfan Kahveci için de "Gol şansı yakaladı ama bunu kullanamadı. Fransa'ya sakladı inşallah." ifadesini kullandı.