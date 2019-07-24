Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşı Abdullah ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Güneydoğu Asya'daki stratejik ortağımız Malezya'nın Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la mükemmel düzeydeki ilişkilerimizi değerlendirdik"- "Savunma sanayi alanındaki iş birliği, bölgedeki en önemli ticari ortaklarımızdan Malezya ile ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracak"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan mevkidaşı Abdullah ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Güneydoğu Asya'daki stratejik ortağımız Malezya'nın Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la mükemmel düzeydeki ilişkilerimizi değerlendirdik. Savunma sanayi alanındaki iş birliği, bölgedeki en önemli ticari ortaklarımızdan Malezya ile ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracak."

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