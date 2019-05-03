Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da
Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü03 Mayıs 2019 Cuma 11:28
BUDAPEŞTE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü.
Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, Meclis Binası'nda Jakab ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve komitelerin etkin çalışması konuları ele alındı.
YORUM YAZ