Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü

BUDAPEŞTE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü. Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, Meclis Binası'nda Jakab ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve komitelerin etkin çalışması konuları ele alındı.

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