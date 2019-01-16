Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

BEYRUT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile telefonda görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Basil ile Çavuşoğlu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada, iki bakanın bazı ülkelerin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve büyükelçiliklerini buraya taşıma girişimlerinin önüne geçme konusunda atılabilecek ortak adımları konuştuğu aktarıldı.

Görüşmede, Suriye ve diğer bölgesel konuların da değerlendirildiği kaydedildi.