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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra’da

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Londra'da "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı, görüşmelerde bulundu

28 Şubat 2019 Perşembe 15:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra’da

LONDRA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen “Ürdün’ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu "Büyüme için ortaklık" başlıklı oturuma katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile basına kapalı olarak görüştü.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:27
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