Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra’da Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Londra'da "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı, görüşmelerde bulundu

LONDRA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen “Ürdün’ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı. Bakan Çavuşoğlu "Büyüme için ortaklık" başlıklı oturuma katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile basına kapalı olarak görüştü.



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