THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü- Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından da kabul edildi

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a giden Bakan Çavuşoğlu'nu, Mitiga Havalimanı'nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala karşıladı.

Mevkidaşı Siyala ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mişri ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da artmasını sağlayacak hususlar üzerinde durduklarını belirtti. Çavuşoğlu, görüşmede Türk şirketlerinin beklentilerini dile getirdiklerini ve şirketlerin Libya'ya dönmesini teşvik ettiklerini bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:09
  1. Çavuşoğlu
  2. Libya
  3. resmi ziyaret
  4. Trablus
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duş almak için girdiği banyoda can verdi
    1. Duş almak için girdiği banyoda can verdi
    2. Tek batında 5 kuzu doğurdu!..
    3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    5. İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de
    6. Benzin ve motorine indirim geliyor!
    7. Otomobil su kanalına devrildi! Olay..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Erdoğan görünce durdu! Selam gönderdi
    10. Cumhuriyet'ten kovulan Erdem Gül,..
    11. Total'e İranlı yetkililere rüşvetten..
    12. Gazze şehitlerini uğurladı
    13. İstanbul'da korkunç tablo! 23 yılda..
    14. Bakan Kasapoğlu'na sürpriz doğum günü..
    15. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
    16. İran'dan dev gözdağı! 'Büyük Peygamber..
    17. Çin'den uzaya iletişim uydusu!
    18. Endokrinoloji hangi hastalıklara bakar?
    19. Mustafa Sarıgül'den Eyüp açıklaması!
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti