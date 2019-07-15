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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da

Bakan Çavuşoğlu, başkent Üsküp'te düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Kur'an Tilaveti Programı"na katıldı- Çavuşoğlu:- "Sizleri yalnız bırakmamak Türk dış politikasının temel prensiplerindendir. Her zaman beraber olacağız. Bundan sonra da yine Allah'ın izniyle el ele, gönül gönüle yolumuza devam edeceğiz"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Kur'an Tilaveti Programı"na katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuzey Makedonya İslam Birliği ve Üsküp Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'ya gelmeden önce Ankara'da şehitleri andıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, "Bu ziyaretimiz kısa oldu ama kısa da olsa buradaki Türk toplumuyla, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hainlere "dur" dediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Ama biz o gece biliyorduk ki sadece Türkiye içinde değil, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız ve Türkiye'yi sevenler, tüm ümmet bizim için dua etti ve bize destek verdi. Özellikle Kuzey Makedonya'da Türk toplumunun o gece Türkiye'ye verdiği desteği unutmamız mümkün değil. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizleri yalnız bırakmamak Türk dış politikasının temel prensiplerindendir. Her zaman beraber olacağız. Bundan sonra da yine Allah'ın izniyle el ele, gönül gönüle yolumuza devam edeceğiz."

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili'nin de bir konuşma yaptığı programda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan şehitler için dua etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:02
  1. 15 Temmuz şehitleri anma programı
  2. Kuzeya Makedonya
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. türkiye
  5. Üsküp

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