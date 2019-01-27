0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz."

27 Ocak 2019 Pazar 13:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus savaş uçağı böyle ikiye ayrıldı!
    1. Rus savaş uçağı böyle ikiye ayrıldı!
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    3. "Antalya'daki hortumda 315 binada..
    4. "İran’da güvenlik görevlilerinin..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey..
    6. Köprü ve otoyollar para bastı!..
    7. HDP oy pusulası yeri öğrenme 2019..
    8. Çavuşoğlu açıkladı: Barzani söz verdi,..
    9. İYİ Partililerin oy pusulasındaki yeri..
    10. "Cepte ilk alo"dan dünyanın ilk..
    11. KDP Irak'taki PKK varlığına son..
    12. MHP oy pusulası YSK 2019 yerel seçim
    13. Filistin mücadelesine sosyal medya..
    14. 7 yaşındaki satranççı Mardinli..
    15. Papanın 'manevi oğlu' da sübyancı çıktı
    16. CHP oy pusulası yeri öğrenme 2019..
    17. En uygun yemek vakti
    18. AK Parti'nin oy pusulasındaki yeri 31..
    19. Klon sığırda ikinci kuşak başarısı
    20. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı