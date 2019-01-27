Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimi) Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz."

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