Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil. Herşeyin paraya değişileceğinin Filistin ve Kudüs meselesinde işlemeyeceğini ABD ve İsrail'in anlaması gerekiyor"

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