Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti25 Ocak 2019 Cuma 15:18
LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
KKTC'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.
Görüşmenin ardından Akıncı ile Çavuşoğlu heyetler arası çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeğinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.
Akıncı ve Çavuşoğlu, yemeğin ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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