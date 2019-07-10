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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs ve Doğu Akdeniz) Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs ve Doğu Akdeniz) Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz"
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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
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