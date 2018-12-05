Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması) Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum"

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05 Aralık 2018 Çarşamba 14:49
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:49
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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