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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması) Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum"

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması) Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum"
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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