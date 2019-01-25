Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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