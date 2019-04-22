Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmak demektir."
22 Nisan 2019 Pazartesi 19:40
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