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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "11 yıl önce Türkiye ve Hollanda olarak çeşitli alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirme konusundaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya karar verdik. Wittenburg Konferans serisini başlatmak için öncülerimiz arasında bir mutabakat zaptı imzalandı"- "Bu yıl Türk tarafı olarak Wittenburg Konferansı'nın sloganını 'Türk-Hollanda Ortaklığı 2.0' olarak adlandırmak istedik. Bu sloganın önerdiği gibi bu konferansın sonucu önümüzdeki dönemde ilişkilerimizde ilkeleri belirleyecektir"- "Ortak etnik tehditler ve dışlanma biçimleri olan etnik ve dini nefret, ayrımcılık, aşırılıkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı birlikte mücadele etmeyi umuyorum"

11 Nisan 2019 Perşembe 12:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da

AMSTERDAM (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl önce Hollanda ile iş birliğini güçlendirme amacıyla Wittenburg Konferans serisini başlatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu yıl Türk tarafı olarak Wittenburg Konferansı'nın sloganını 'Türk-Hollanda Ortaklığı 2.0' olarak adlandırmak istedik. Bu sloganın önerdiği gibi bu konferansın sonucu önümüzdeki dönemde ilişkilerimizde ilkeleri belirleyecektir." dedi.

Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Stef Blok, Amsterdam'da Ulusal Denizcilik Müzesi'nde "Terörle Mücadele", "Bölgesel Gelişmeler", "Türkiye-AB", "Hollanda Türk Toplumu", "Yaşanabilir Şehirler" ve "Enerji" başlıklarında 6 grubun çalışma yapacağı "Türkiye-Hollanda 7. Wittenburg Konferansı"nın açılışında konuştu.

Ev sahipliği ve misafirperverliği için Bakan Blok ve heyetine teşekkür eden Çavuşoğlu, "11 yıl önce 2008 yılında, Türkiye ve Hollanda olarak çeşitli alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirme konusundaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya karar verdik. Wittenburg Konferans serisini başlatmak için öncülerimiz arasında bir mutabakat zaptı imzalandı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, yıllar boyunca bu konferansların kurumsallaştığını ifade ederek, "Özel çalışma gruplarının yaptıkları toplantılar ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin gelişmesini amaçlayan bu toplantı iki ülkenin ortak ilgi alanları hakkında görüş alışverişinde bulunmak için uygun bir zemin sağlıyor." şeklinde konuştu.

Dünya ve Avrupa'daki belirsizlik ve dengesizliklerin olduğu bir zamanda, iki ülkenin bu konferanstan faydalanabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Geniş bölgemizde barış, refah ve istikrarı daha dinamik şekillendirmek için ortak çalışmalar yapabiliriz. Bu konferansı, politik, ekonomik ve sosyal bağlarımızı çeşitli alanlarda geliştirmemizi sağlayan önemli bir platform olarak görüyorum. Bu yıl Türk tarafı olarak Wittenburg Konferansı'nın sloganını 'Türk-Hollanda Ortaklığı 2.0' olarak adlandırmak istedik. Bu sloganın önerdiği gibi bu konferansın sonucu önümüzdeki dönemde ilişkilerimizde ilkeleri belirleyecektir."

- "Ortak tehditlere karşı birlikte mücadele etmeyi umuyorum"

Fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanın, iş birliğine odaklanma çabalarına bağlı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ortak etnik tehditler ve dışlanma biçimleri olan etnik ve dini nefret, ayrımcılık, aşırıcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı birlikte mücadele etmeyi umuyorum. Bu yaygın sorunları çözmede Türkiye, şeffaflık, çeşitlilik, diyalog ve kapsayıcı politikalara olan ihtiyacı vurgulamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin küreselleşmenin yarattığı zorluklara ve fırsatlara uyum sağlama deneyimine ve kapasitesine sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten ekonomideki karşılıklı yatırımlardan güvenlik ve terörle mücadeleye kadar pek çok alanda geniş kapsamlı iş birliği içerisindeyiz. Günümüzde, bu konferansın iş birliğimizi ve ortaklığımızı güçlendirmek için bizi doğru yönde yönlendireceğine inanmam için birçok nedenim var. Bunu dikkate alarak, konferansın tüm katılımcılarını selamlarken, altı çalışma grubuna başarılar diliyorum. Hem ikili hem de bölgesel konularda olumlu ve yapıcı fikir alışverişinde bulunacaklarına eminim."

Çavuşoğlu ile Blok yapacakları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:29
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Amsterdam
  3. Hollanda
  4. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok
  5. Wittenburg Konferansı

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