Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşmek için bir engel görmediklerini belirterek, "Talep ederse görüşülebilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın." dedi.

Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bir araya gelme isteğini ilettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Elbette görüşmemek için bir sebep yok, görüşülebilir. Telefon görüşmelerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerimizi, tespitlerimizi ve bu süreçte tüm elde ettiğimiz bilgiler belgeler dahil hepsini söyleyecektir. Burada Veliaht Prens ile görüşmek için bir engel görmüyoruz. Talebi üzerine bu görüşme olabilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın."

Çavuşoğlu, AİHM'nin Selahattin Demirtaş'ın başvurusu üzerine verdiği kararın hukuki olmadığını, mahkemenin kendi kararlarıyla çeliştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin buna itiraz hakkı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Önce 7 kişilik küçük kurullar var. Büyük kurulda da 47 ülkenin yargıcının katıldığı ortamda kararlar veriliyor. İtiraz hakkı var. Ama bir taraftan 'Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşüyor.' Kim söylüyor bunu bilmiyorum ama Yunanistan kaç yıldır Batı Trakya ile azınlıklarla, kardeşlerimizle ilgili kararları uygulamıyor."

Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülkenin AİHM'nin kararlarını uygulamadığını söyledi.

(Sürecek)