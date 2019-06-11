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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu’nda esnafı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu’nda esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

11 Haziran 2019 Salı 19:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu’nda esnafı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu’nda esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gün içerisinde Fatih ve Beyoğlu’nda esnaf ve vatandaşlara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. İstanbul turuna Eminönü Meydanında başlayan Bakan Çavuşoğlu’na Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak balık ekmek yedi, sonrasında ise Galata Köprüsü üzerinde yürüyerek balıkçılarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, köprü üzerinde yürüdüğü sırada turistlerle İngilizce konuşması renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Çavuşoğlu köprü üzerindeki vatandaşların yanı sıra araçla köprüden geçen vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı sürücüler araçlarını durdurarak Bakan Çavuşoğlu’yla sohbet ederken, yaya olarak karşısından gelenlerle ise fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Daha sonra İstiklal Caddesine yönelen Bakan Çavuşoğlu, Galata Kulesinin olduğu bölgede vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunurken, esnaflara da işlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 19:37
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