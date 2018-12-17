Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim."

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17 Aralık 2018 Pazartesi 18:41
Günün Özeti
Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:41
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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