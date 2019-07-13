Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusuyla ilgili yoğun mesai harcadı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili gün boyu diplomatik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili gün boyu diplomatik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusuyla ilgili bir dizi telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmelerde; Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Kırgız Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar, Romanya Dışişleri Bakanı Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile telefonda görüştü. Bu görüşmelerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu’nun Batı Amerika’da bulunan Gine Bissau Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Joao Ribeiro Butiam Co ile görüştüğü edinilen bilgiler arasında.

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