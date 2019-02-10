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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dizi setini ziyaret etti

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimleri süren "Yüzleşme" adlı dizinin setini ziyaret etti

10 Şubat 2019 Pazar 20:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dizi setini ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimi devam eden "Yüzleşme" dizisi setini ziyaret etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde açılış ve ziyaretler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ilçede çekimleri süren "Yüzleşme" adlı dizinin, oyuncu ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Baş rollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaştığı dizi setinde yönetmen ve oyuncularla buluşan Çavuşoğlu, dizi ekibiyle bir süre sohbet etti.

Ardından Mahmutlar Mahallesi'ndeki Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Rus vatandaşlarla görüştü.

Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıklayan Anastasia Çetinkaya ile de bir süre sohbet etti.



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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:50
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