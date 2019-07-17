Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü
17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, 27 Haziran'da Danimarka Dışişleri Bakanı olan Kofod ile telefonda görüşerek kendisine tebriklerini iletti.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
YORUM YAZ