Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, 27 Haziran'da Danimarka Dışişleri Bakanı olan Kofod ile telefonda görüşerek kendisine tebriklerini iletti.

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