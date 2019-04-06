Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Boukadoum ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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