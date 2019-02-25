0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve çeşitli ülkelerden bakanlarla bir araya geldi

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de

CENEVRE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve farklı ülkelerden bakanlarla ikili temaslarda bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'ye gelen Bakan Çavuşoğlu, BM Cenevre Ofisi'nde ikili görüşmeler yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "BM, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki şeffaf ve ilkeli duruşumuzu takdir ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Ramid ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ramid'e Fas'taki FETÖ okullarının kapatılmasından dolayı Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti belirttiği öğrenildi.

BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunun açılışındaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap eden Çavuşoğlu, ayrıca, Silahsızlanma Konferansı'nda konuşmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:02
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
    1. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    2. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    3. Kırsal mahallelerde kumlama..
    4. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    5. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    6. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    8. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    9. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    10. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    11. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    12. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    13. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    14. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    15. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    16. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    17. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    18. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    19. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    20. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    21. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    22. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can:..
    23. KADEM’den “Aileyi Besleyen Değerler”..
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Burnunda tümör oluşan köpek sokağa..
    26. Esenyurt’ta can pazarı
    27. Manisa’da define avcılarına suçüstü
    28. 12’nci kattan düşen adamın cesedi,..
    29. Bakan Pakdemirli: "2023 hedefimiz,..
    30. Hemoroit nedeni ve tedavisi
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler