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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor"

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor"

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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