Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "11. Büyükelçiler Konferansı'nın yarın yapılacak resmi açılışından önce büyükelçilerimizle verimli bir istişare toplantısı yaptık"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere Ankara'ya gelen Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle buluştu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11. Büyükelçiler Konferansı'nın yarın yapılacak resmi açılışından önce büyükelçilerimizle verimli bir istişare toplantısı yaptık." ifadesini kullandı. Büyükelçiler Konferansı, yarın Çavuşoğlu'nun konuşmasıyla başlayacak. Konferansın ilk gününde ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de büyükelçilere hitap edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.