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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bodrum’da karşılaştığı Japon turistle ana dili gibi Japonca konuştu

Bodrum’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilçedeki oda ve STK temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası ilçe merkezini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bodrum’da karşılaştığı Japon turistle ana dili gibi Japonca konuştu

Bodrum’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilçedeki oda ve STK temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası ilçe merkezini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Çavuşoğlu’nun, ilçe merkezini gezerken karşılaştığı Japon bir turistle ana dili gibi Japonca konuşması ise dikkatlerden kaçmadı.


Bugün sabah saatlerinde Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ile çeşitli oda ve STK temsilcileri katıldı.


STK temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası ilçe merkezini gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu’na Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve partililer eşlik etti. Bodrum sokaklarını gezerek esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, karşılaştığı Japon bir turistle ana dili gibi Japonca konuştu. Çavuşoğlu’nun, Japon turistle kendi diliyle kısa süre sohbet ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Mevlüt Çavuşoğlu gitar çalan bir sokak sanatçısının seslendirdiği şarkıyı da dinledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
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