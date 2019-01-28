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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM raportörü Callamard ile görüştü

Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen BM raportörü Agnes Callamard'ın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile de görüşmesi bekleniyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM raportörü Callamard ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmeye Callamard ile Ankara'ya gelen uzmanlar da katıldı.

Callamard ve beraberindeki uzmanların Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de görüşeceği bildirildi. BM heyetinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile de Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden daha önce yapılan açıklamada, Callamard'ın Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak-2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilmişti. Açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceği ve Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceği ve değerlendirileceği vurgulanmıştı.

Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği bildirilmişti. BM raportörünün Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyinin hazirandaki oturumunda rapor olarak sunacak.

- Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.




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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:18
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