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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz hiçbir zaman dışarıda da içeride de Kürt düşmanlığı yapmıyoruz ama YPG ve PKK ile sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz."

18 Aralık 2018 Salı 01:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz hiçbir zaman dışarıda da içeride de Kürt düşmanlığı yapmıyoruz ama YPG ve PKK ile sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz."

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 01:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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