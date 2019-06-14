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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz"

14 Haziran 2019 Cuma 10:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz"
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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:09
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