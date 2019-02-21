0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Aydın'da

Bakan Çavuşoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

21 Şubat 2019 Perşembe 15:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Aydın'da

AYDIN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Aydın programı kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Kuşadası ilçesine geçti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki taksici esnafının çay davetini kabul eden Bakan Çavuşoğlu, burada esnafla çay içti, sorunlarını dinledi.

Bu sırada Bakan Çavuşoğlu'nun yanına gelen vatandaşlar, ilçenin üzerine ölü toprağı serildiğini, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın seçilmesiyle o toprağın kalkacağını ifade etti.

Mağazalarını yeni açtıklarını belirten esnafın da davetini geri çevirmeyen Bakan Çavuşoğlu, burayı ziyaret edip hayırlı işler diledi.

Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan da eşlik etti.

Çavuşoğlu, daha sonra turizm sektörünün temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:33
  1. Dışişleri Bakanı
  2. esnaf
  3. Kuşadası
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ETSO Genç Ve Kadın Girişimci Kurulları yenileniyor
    1. ETSO Genç Ve Kadın Girişimci Kurulları..
    2. İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa..
    3. İlk güneş enerjili otogarı açıldı
    4. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Isparta’da..
    5. Güneş enerjisinden 90 bin lira gelir..
    6. TBM Koordinasyon Kurulu toplantısı..
    7. İstanbul Boğazı'nda yüzlerce gemi..
    8. Bakan Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı..
    9. Ayvalık’ta sis korkusu
    10. Kuleönü'nde yavru köpeği uyuşturucu..
    11. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi..
    12. Karaçoban’ın kanaat önderlerinden Vali..
    13. Genç iş adamı Bodrum’dan Cumhur..
    14. Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın..
    15. AK Parti adayı Yazıcı: “Toplu bir..
    16. ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları..
    17. Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın..
    18. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    19. Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    20. Görevdeyken ölen vali isminin..
    21. Bilecikspor transferin son gününde 2..
    22. Vatandaştan İmamoğlu’na15 Temmuz..
    23. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    24. GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci..
    25. Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla..
    26. Otomobil halk otobüsüne arkadan..
    27. Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan..
    28. Sivasspor'da Antalyaspor maçı..
    29. Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi
    30. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!