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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz"
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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