Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Bakan Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun İngiliz eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'nde, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun İngiliz eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti. Kabulde, bu yıl Efes-Kuşadası'nda düzenlenmesi öngörülen 8. Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı.



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