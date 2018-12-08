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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde Litvanya Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılışına katıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Alanya ilçesinde Fahri Konsolosluk Ofisi açılışına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu ile Linkevicius, Atatürk Caddesi'ndeki ofisin açılışı ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in Litvanya Fahri Konsolosu olması dolayısıyla düzenlenen törende bir araya geldi.

Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılış kurdelesini birlikte kesen Çavuşoğlu ve Linkevicius daha sonra ofisi gezdi.

Açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:02
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Alanya
  3. Fahri Konsolos
  4. Litvanya
  5. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius

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