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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan yönetiminin Suriye’den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından ABDli mevkidaşı Pompeo ile görüştü.
20 Aralık 2018 Perşembe 01:11
Günün Özeti
Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 01:11
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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