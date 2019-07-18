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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:01
  1. Almanya
  2. Doğu Akdeniz
  3. Heiko Maas
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Suriye
  6. türkiye

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