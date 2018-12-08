Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Alanya ilçesinde Fahri Konsolosluk Ofisi açılışına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu ile Linkevicius, Atatürk Caddesi'ndeki ofisin açılışı ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in Litvanya Fahri Konsolosu olması dolayısıyla düzenlenen törende bir araya geldi.

Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılış kurdelesini birlikte kesen Çavuşoğlu ve Linkevicius daha sonra ofisi gezdi.

Açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.