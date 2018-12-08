0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılışına katıldı

Antalya'ya fiden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Alanya ilçesinde Fahri Konsolosluk Ofisi açılışını yaptı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Alanya ilçesinde Fahri Konsolosluk Ofisi açılışına katıldı. 

Bakan Çavuşoğlu ile Linkevicius, Atatürk Caddesi'ndeki ofisin açılışı ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in Litvanya Fahri Konsolosu olması dolayısıyla düzenlenen törende bir araya geldi.

Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılış kurdelesini birlikte kesen Çavuşoğlu ve Linkevicius daha sonra ofisi gezdi.

Açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:13
  1. Antalya
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
  4. Fahri Konsolosluk Ofis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi..
    2. Erdoğan: "Ortaya çıkan manzara..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, hem..
    4. Fransa'da gözaltı sayısı 700'e yükseldi
    5. İtalya'da diskodaki izdihamın nedeni..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TSK'daki..
    7. Erdoğan:"Avrupa sokaklarındaki..
    8. Erdoğan: "Bizim polisimizle alay..
    9. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    10. HDP Hakkari ilçe belediye başkan..
    11. "Büyükşehirlerde aday çıkarmamayı..
    12. Erdoğan: "Biz bu ülkede ordumuzda..
    13. Deri kanseri pusuda bekliyor
    14. Iğdır HDP ilçe belediye başkan adayları
    15. "Dünya, zor sınavların çoğunda sınıfta..
    16. Futbol: TFF 3. Lig
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayrağımızı..
    18. Futbol: TFF 2. Lig
    19. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    20. Erzurum ve İstanbul'da terör örgütü..
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer