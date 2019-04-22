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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son verme kararı) Türkiye, bu tür adımlara da dayatmalara da karşıdır."

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:43
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son verme kararı) Türkiye, bu tür adımlara da dayatmalara da karşıdır."
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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:43
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