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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi) Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar"

09 Nisan 2019 Salı 20:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi) Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar"
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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:54
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