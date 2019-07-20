0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Görüşmede F-35, S-400 ve Suriye konuları ele alındı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye'ye ilişkin Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:09
  1. görüşme
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meysu Outlet’te Topaç Turnuvası başladı
    1. Meysu Outlet’te Topaç Turnuvası başladı
    2. Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk..
    3. “Süleyman Demirel Üniversitesi FETÖ’ye..
    4. Düzce’de sel sonrası arama çalışmaları..
    5. Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş..
    6. "CHP çöp, çukur, çamur ve militan..
    7. Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt..
    8. Caretta caretta üreme alanında drift..
    9. Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı..
    10. Eşini ikna edemeyince kendisini..
    11. Tarihi Kentler Birliği Malatya..
    12. Gurbetçilerin Kapıkule sevinci
    13. Beşiktaş Futbol Takımı’na yeni sezon..
    14. İsmail Kartal: “ Barış ve Frey..
    15. Pakistan'da yolcu uçağı iniş sırasında..
    16. Isparta’da Belediyenin ISTEM fabrikası..
    17. Selde kaybolan 6 kişiyi arama..
    18. 15 Temmuz şehitleri anısına muaythai..
    19. Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
    20. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'