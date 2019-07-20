Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Görüşmede F-35, S-400 ve Suriye konuları ele alındı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye'ye ilişkin Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.

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