Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Görüşmede F-35, S-400 ve Suriye konuları ele alındı20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:09
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye'ye ilişkin Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.
YORUM YAZ