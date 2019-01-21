Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve ikili konuları değerlendirdi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi.

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