Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin Washington kentine gitti. Burada resmi törenle karşılanan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bildirildi. Görüşme sorası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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