Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.04 Nisan 2019 Perşembe 06:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin Washington kentine gitti.
Burada resmi törenle karşılanan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.
Görüşme sorası herhangi bir açıklama yapılmadı.
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