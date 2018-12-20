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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı ile görüştü

20 Aralık 2018 Perşembe 01:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından ABDli mevkidaşı Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ABD'nin Suriye'deki askeri birliklerini çekme kararı ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, çekilme kararına karşın "yerel ortaklarla çalışmaya devam edileceğini" bildirmişti.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ne şekilde çalışmaya devam edeceği ve Türkiye'ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde toplayacağı soruları halen yanıt bekliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 01:30
  1. ABD
  2. ABD Savunma Bakanlığı
  3. Dışişleri Bakanı
  4. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  5. Donald Trump
  6. Mevlüt Çavuşoğlu
  7. Pentagon
  8. Sarah Sanders
  9. Suriye
  10. Telefon görüşmesi
  11. türkiye

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